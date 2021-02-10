Треть банковских приложений уязвимы для мошенников

Треть банковских приложений уязвимы для мошенниковДля многих банков удобство использования приложения важнее безопасности
Около трети (31%) банковских веб-приложений в России уязвимы для мошенников, сообщают в компании Positive Technologies, специализирующейся на решениях в сфере информационной безопасности. Злоумышленники могут узнавать суммы на счетах пользователей, смотреть выписки, видеть шаблоны операций и др.
Добытая информация чаще всего используется в мошеннических действиях с использованием социальной инженерии. «Если злоумышленник представится сотрудником банка и назовет ваш баланс или предыдущие операции, у вас ослабнет ощущение, что вас пытаются обмануть», – объясняет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. С ним соглашается Михаил Попов, основатель финтех-платформы Talkbank. «Мошенники используют эти данные, чтобы получить доверие клиента», – отмечает он.
По словам экспертов, ошибки в приложениях, ставящие под угрозу сохранность конфиденциальной информации, встречаются постоянно. В частности, это проблемы, связанные с недостаточной авторизацией. «Найти и определить подобные уязвимости намного сложнее, чем обнаружить типовые недостатки веб-приложений», – подчеркивает Бабин.