Треть банковских приложений уязвимы для мошенников

Добытая информация чаще всего используется в мошеннических действиях с использованием социальной инженерии. «Если злоумышленник представится сотрудником банка и назовет ваш баланс или предыдущие операции, у вас ослабнет ощущение, что вас пытаются обмануть», – объясняет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. С ним соглашается Михаил Попов, основатель финтех-платформы Talkbank. «Мошенники используют эти данные, чтобы получить доверие клиента», – ­отмечает он.