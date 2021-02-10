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Треть банковских приложений уязвимы для мошенников

Для многих банков удобство использования приложения важнее безопасности
Михаил Сидоров
С риском похищения конфиденциальной информации связано использование любых сервисов /Денис Абрамов / Ведомости

Около трети (31%) банковских веб-приложений в России уязвимы для мошенников, сообщают в компании Positive Technologies, специализирующейся на решениях в сфере информационной безопасности. Злоумышленники могут узнавать суммы на счетах пользователей, смотреть выписки, видеть шаблоны операций и др.

Добытая информация чаще всего используется в мошеннических действиях с использованием социальной инженерии. «Если злоумышленник представится сотрудником банка и назовет ваш баланс или предыдущие операции, у вас ослабнет ощущение, что вас пытаются обмануть», – объясняет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. С ним соглашается Михаил Попов, основатель финтех-платформы Talkbank. «Мошенники используют эти данные, чтобы получить доверие клиента», – ­отмечает он.

По словам экспертов, ошибки в приложениях, ставящие под угрозу сохранность конфиденциальной информации, встречаются постоянно. В частности, это проблемы, связанные с недостаточной авторизацией. «Найти и определить подобные уязвимости намного сложнее, чем обнаружить типовые недостатки веб-приложений», – подчеркивает Бабин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных