Эксперты рассказали о мошенничестве с возвратом «случайных переводов» на карту
В России появилась новая схема мошенничества с «возвратом случайных переводов» на карту, согласно которой мошенники начисляют деньги якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам, тем самым используя карту для привязки к какому-либо сервису в интернете, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«После подтверждения такие порталы могут свободно списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций», — пишет издание.
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал еше об одном варианте мошенничества — если перечисление окажется «авансом» за покупку на сервисе объявлений. Он привел в пример объявление о продаже котенка.
«Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом "пластик" принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их уже на его карту под предлогом «возврата» средств за случайный перевод», — пояснил Голованов, отметив, что не получивший котенка покупатель начинает требовать вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне.
Ранее Центробанк рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020 г. составил 4 млрд, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд руб.