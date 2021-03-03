Эксперты рассказали о мошенничестве с возвратом «случайных переводов» на карту

«Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом "пластик" принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их уже на его карту под предлогом «возврата» средств за случайный перевод», — пояснил Голованов, отметив, что не получивший котенка покупатель начинает требовать вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне.