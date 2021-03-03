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Эксперты рассказали о мошенничестве с возвратом «случайных переводов» на карту

Ведомости

В России появилась новая схема мошенничества с «возвратом случайных переводов» на карту, согласно которой мошенники начисляют деньги якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам, тем самым используя карту для привязки к какому-либо сервису в интернете, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«После подтверждения такие порталы могут свободно списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций», — пишет издание.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал еше об одном варианте мошенничества — если перечисление окажется «авансом» за покупку на сервисе объявлений. Он привел в пример объявление о продаже котенка.

«Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом "пластик" принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их уже на его карту под предлогом «возврата» средств за случайный перевод», — пояснил Голованов, отметив, что не получивший котенка покупатель начинает требовать вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020 г. составил 4 млрд, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд руб.

Ранее по теме: ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных