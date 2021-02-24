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ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества

Ведомости

Центробанк рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, следует из методических рекомендаций регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям усилить информационную работу, направленную на повышение осмотрительности их клиентов в отношении сохранности информации, используемой в целях совершения банковских операций, в частности перевода денежных средств», – говорится в документе, опубликованном на сайте ЦБ. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов.

Информацию о способах противостояния телефонным и интернет-мошенникам рекомендуется размещать в мобильных приложениях, соцсетях, на банковских сайтах, в отделениях банков и на экранах банкоматов. Кроме того, следует организовать СМС-рассылки и сообщать о рисках при звонках клиентов в call-центр.

«Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег», – объяснили в пресс-службе регулятора.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщила, что Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций. Особое внимание регулятор будет уделять тому, насколько эффективно банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги клиентов от кибермошенников.

Ранее по теме: «Сбер» внедрит в мобильное приложение определитель номеров мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных