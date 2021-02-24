ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества

Информацию о способах противостояния телефонным и интернет-мошенникам рекомендуется размещать в мобильных приложениях, соцсетях, на банковских сайтах, в отделениях банков и на экранах банкоматов. Кроме того, следует организовать СМС-рассылки и сообщать о рисках при звонках клиентов в call-центр.