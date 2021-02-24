ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества
Центробанк рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, следует из методических рекомендаций регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям усилить информационную работу, направленную на повышение осмотрительности их клиентов в отношении сохранности информации, используемой в целях совершения банковских операций, в частности перевода денежных средств», – говорится в документе, опубликованном на сайте ЦБ. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов.
Информацию о способах противостояния телефонным и интернет-мошенникам рекомендуется размещать в мобильных приложениях, соцсетях, на банковских сайтах, в отделениях банков и на экранах банкоматов. Кроме того, следует организовать СМС-рассылки и сообщать о рисках при звонках клиентов в call-центр.
«Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег», – объяснили в пресс-службе регулятора.
Ранее пресс-служба ЦБ сообщила, что Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций. Особое внимание регулятор будет уделять тому, насколько эффективно банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги клиентов от кибермошенников.