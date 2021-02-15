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«Сбер» внедрит в мобильное приложение определитель номеров мошенников

Ведомости

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появится услуга, благодаря которой клиенты будут видеть, что до них пытаются дозвониться мошенники, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне тоже бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий», — сказал он.

Царев отметил, что в мобильном приложении также появится раздел, посвященной теме безопасности. Он будет разделен на несколько частей. Помимо идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, из которых люди смогут узнать, как совершаются мошенничества и на что стоит обратить внимание.

Представитель банка напомнил, что сейчас в мобильном приложении Сбербанка есть услуга по проверке сайтов и номеров, которые также позволяют определить киберпреступников. В специальную базу данные заносят пользователи, так что она постоянно пополняется. 

Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Ранее по теме: ЦБ проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных