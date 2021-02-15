«Сбер» внедрит в мобильное приложение определитель номеров мошенников

Царев отметил, что в мобильном приложении также появится раздел, посвященной теме безопасности. Он будет разделен на несколько частей. Помимо идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, из которых люди смогут узнать, как совершаются мошенничества и на что стоит обратить внимание.