«Сбер» внедрит в мобильное приложение определитель номеров мошенников
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появится услуга, благодаря которой клиенты будут видеть, что до них пытаются дозвониться мошенники, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
«В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне тоже бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий», — сказал он.
Царев отметил, что в мобильном приложении также появится раздел, посвященной теме безопасности. Он будет разделен на несколько частей. Помимо идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, из которых люди смогут узнать, как совершаются мошенничества и на что стоит обратить внимание.
Представитель банка напомнил, что сейчас в мобильном приложении Сбербанка есть услуга по проверке сайтов и номеров, которые также позволяют определить киберпреступников. В специальную базу данные заносят пользователи, так что она постоянно пополняется.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.