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ЦБ предупредил о схеме обмана пенсионеров через потребительские кооперативы

Ведомости

Некоторые потребительские кооперативы в Москве и Московской области, не имея статуса финансовых организаций, обманывают граждан, особенно пенсионеров, предлагая им вложиться в фармацевтику или фермерские хозяйства, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Основная целевая аудитория таких компаний — пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%» — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Он отметил, что подобные организации не имеют лицензии на привлечение средств граждан. Представитель регулятора призвал не вкладывать деньги в сомнительные проекты и не доверять компаниям без документов для ведения финансовой деятельности.

В целом, по данным ЦБ, за прошлый год в Москве и Московской области были обнаружены 184 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство из них оказались «черными кредиторами», нелегально выдающими населению займы. В столице таковых было 122, а в области — 9.

Ранее ЦБ отчитался, что всего за прошлый год на финансовом рынке было обнаружено 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. Это примерно на 40% меньше, чем в 2019 г., когда таковых выявили 2600.

Ранее по теме: ЦБ за год выявил более 1500 нелегальных финансовых организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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