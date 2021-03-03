ЦБ предупредил о схеме обмана пенсионеров через потребительские кооперативы

В целом, по данным ЦБ, за прошлый год в Москве и Московской области были обнаружены 184 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство из них оказались «черными кредиторами», нелегально выдающими населению займы. В столице таковых было 122, а в области — 9.