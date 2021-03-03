Стоимость стопки блинов в Москве выросла более чем на 3% за год

При этом блины со сгущенкой обойдутся москвичам в 232 руб., а для тех, кто проживает в Подмосковье — в 225 руб. Стоимость угощения с вареньем для московской и подмосковной семьи составит 219 руб. и 189 руб. соответственно, а с творогом — 296 руб. и 266 руб., что на 2,2% и 3,3% больше, чем в 2020 г.