Стоимость стопки блинов в Москве выросла более чем на 3% за год
На приготовление стопки блинов по ГОСТу для семьи из четырех человек в Москве уйдет 125 руб., в Подмосковье — 118 руб., что на 3,1% и на 3,5% больше, чем годом ранее, посчитали экономисты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу к Масленице, которая пройдет с 8 по 14 марта.
«В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. Серьезно подорожала мука — здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась — сказалась конкуренция на прилавках магазинов», — пояснил регулятор.
Заметно — на 3,3% и 4,8% — за год подорожали блины с мясом — до 289 руб. и 273 руб. соответственно. По данным ЦБ, причиной этого стал рост стоимости импортных компонентов для кормов животных из-за снижения курса рубля.
При этом блины со сгущенкой обойдутся москвичам в 232 руб., а для тех, кто проживает в Подмосковье — в 225 руб. Стоимость угощения с вареньем для московской и подмосковной семьи составит 219 руб. и 189 руб. соответственно, а с творогом — 296 руб. и 266 руб., что на 2,2% и 3,3% больше, чем в 2020 г.
В ЦБ добавили, что в январе годовая инфляция в столице составила 4,3%, а в Московской области — 5%. Однако в целом по России она достигала 5,2%. ЦБ ожидает, что пикового значения инфляция достигнет в первом квартале 2021 г., а по итогам года составит 3,7-4,2% после 4,9% в 2020 г.