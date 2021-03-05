Названы регионы России с самыми дорогими блинами на Масленицу

Ранее экономисты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщили, что на приготовление стопки блинов по ГОСТу для семьи из четырех человек в Москве уйдет 125 руб., в Подмосковье — 118 руб., что на 3,1% и на 3,5% больше, чем годом ранее. Масленица в России пройдет с 8 по 14 марта.