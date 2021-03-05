Названы регионы России с самыми дорогими блинами на Масленицу
Аналитики «Яндекс.Еды» выяснили, где в России будут самые дорогие блины на Масленицу. Дороже всего порция блинов стоит в Москве — 192 руб.
«Дороже всего это угощение обходится москвичам — по 192 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Одна из самых низких цен на порцию блинов среди городов-миллионников зафиксирована в Екатеринбурге — 102 руб. Средняя стоимость порции блинов по России — 179 руб.
По данным «Яндекса», россияне на 30% чаще заказывают блины с несладкими начинками, среди которых лидируют по популярности ветчина и сыр, мясо, курица, грибы и творог. Самые востребованные сладкие начинки — сгущенка, клубника и банан. Третье место по популярности среди начинок заняли картофель и грибы.
Ранее экономисты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщили, что на приготовление стопки блинов по ГОСТу для семьи из четырех человек в Москве уйдет 125 руб., в Подмосковье — 118 руб., что на 3,1% и на 3,5% больше, чем годом ранее. Масленица в России пройдет с 8 по 14 марта.