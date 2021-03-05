Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Названы регионы России с самыми дорогими блинами на Масленицу

Ведомости

Аналитики «Яндекс.Еды» выяснили, где в России будут самые дорогие блины на Масленицу. Дороже всего порция блинов стоит в Москве — 192 руб.

«Дороже всего это угощение обходится москвичам — по 192 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Одна из самых низких цен на порцию блинов среди городов-миллионников зафиксирована в Екатеринбурге — 102 руб. Средняя стоимость порции блинов по России — 179 руб. 

По данным «Яндекса», россияне на 30% чаще заказывают блины с несладкими начинками, среди которых лидируют по популярности ветчина и сыр, мясо, курица, грибы и творог. Самые востребованные сладкие начинки — сгущенка, клубника и банан. Третье место по популярности среди начинок заняли картофель и грибы.

Ранее экономисты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщили, что на приготовление стопки блинов по ГОСТу для семьи из четырех человек в Москве уйдет 125 руб., в Подмосковье — 118 руб., что на 3,1% и на 3,5% больше, чем годом ранее. Масленица в России пройдет с 8 по 14 марта.

Ранее по теме: Стоимость стопки блинов в Москве выросла более чем на 3% за год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных