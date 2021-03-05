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Траты россиян на подарки к 8 марта выросли более чем на треть

Ведомости

Объем трат россиян в магазинах, где можно купить подарки к 8 марта, перед праздником вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,2 млрд руб., следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. Однако средний чек покупки снизился примерно на 10%.

Сильнее всего — в 2,2 раза — увеличились расходы граждан на женские аксессуары. На них было потрачено 180 млн руб. — 3 тыс. руб. на один подарок. В то же время оборот магазинов изделий из кожи показал наименьший рост — 7%, составив 30 млн руб. 

«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов — сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился», — рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

На косметику и парфюмерию в предпраздничные дни россияне потратили больше всего от общего объема средств — свыше 300 млн руб. Это на 37% больше, чем в 2020 г. Количество транзакций возросло на треть, а средний чек остался на уровне прошлого года — 2 тыс. руб. 

Вторыми по объему оборота в этом году стали SPA-салоны. На сертификаты и процедуры там граждане потратили 284 млн руб., то есть на треть больше, чем год назад. Средний чек здесь составил порядка 5 тыс. руб.

На третьем месте оказались ювелирные магазины. На покупку украшений было израсходовано свыше 200 млн руб. Рост год к году составил 11%, однако число транзакций упало на 37%. Средний чек при этом увеличился в 1,5 раза, достигнув 17,5 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных