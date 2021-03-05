Траты россиян на подарки к 8 марта выросли более чем на треть
Объем трат россиян в магазинах, где можно купить подарки к 8 марта, перед праздником вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,2 млрд руб., следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. Однако средний чек покупки снизился примерно на 10%.
Сильнее всего — в 2,2 раза — увеличились расходы граждан на женские аксессуары. На них было потрачено 180 млн руб. — 3 тыс. руб. на один подарок. В то же время оборот магазинов изделий из кожи показал наименьший рост — 7%, составив 30 млн руб.
«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов — сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился», — рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
На косметику и парфюмерию в предпраздничные дни россияне потратили больше всего от общего объема средств — свыше 300 млн руб. Это на 37% больше, чем в 2020 г. Количество транзакций возросло на треть, а средний чек остался на уровне прошлого года — 2 тыс. руб.
Вторыми по объему оборота в этом году стали SPA-салоны. На сертификаты и процедуры там граждане потратили 284 млн руб., то есть на треть больше, чем год назад. Средний чек здесь составил порядка 5 тыс. руб.
На третьем месте оказались ювелирные магазины. На покупку украшений было израсходовано свыше 200 млн руб. Рост год к году составил 11%, однако число транзакций упало на 37%. Средний чек при этом увеличился в 1,5 раза, достигнув 17,5 тыс. руб.