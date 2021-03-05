Траты россиян на подарки к 8 марта выросли более чем на треть

«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов — сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился», — рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.