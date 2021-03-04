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Пугачева и Ротару возглавили рейтинг «настоящих женщин»

Ведомости

Настоящими женщинами, по мнению россиян, являются народные артистки СССР Алла Пугачева и София Ротару, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

«Настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачева (6%). Также могут претендовать на это звание София Ротару (3%) и Валентина Матвиенко (3%)», – говорится в сообщении центра. Около трети – 32% – респондентов считают, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, 21% – воспитывать детей, 17% – быть хозяйкой, 10% – проявлять доброту и заботу. Такие суждения чаще высказывали женщины.

По данным ВЦИОМ, больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать – 27%, красоту и привлекательность – 20%, интеллект, ум и образованность – 19%. Наиболее желанными подарками к 8 марта 33% женщин назвали цветы, 31% – путевку в туристическую поездку, 26% – деньги или подарочный сертификат, 24% – билеты на концерт или в театр, по 13% – косметику, бижутерию или смартфон.

Ранее ВЦИОМ провел опрос в преддверии Дня защитника Отечества и выяснил, что большая часть опрошенных жителей России назвала «настоящими мужчинами» народного артиста РСФСР Василия Ланового и президента страны Владимира Путина. Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский.

Ранее по теме: Лановой и Путин возглавили рейтинг «настоящих мужчин»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных