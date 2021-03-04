Пугачева и Ротару возглавили рейтинг «настоящих женщин»

По данным ВЦИОМ, больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать – 27%, красоту и привлекательность – 20%, интеллект, ум и образованность – 19%. Наиболее желанными подарками к 8 марта 33% женщин назвали цветы, 31% – путевку в туристическую поездку, 26% – деньги или подарочный сертификат, 24% – билеты на концерт или в театр, по 13% – косметику, бижутерию или смартфон.