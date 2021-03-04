Пугачева и Ротару возглавили рейтинг «настоящих женщин»
Настоящими женщинами, по мнению россиян, являются народные артистки СССР Алла Пугачева и София Ротару, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.
«Настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачева (6%). Также могут претендовать на это звание София Ротару (3%) и Валентина Матвиенко (3%)», – говорится в сообщении центра. Около трети – 32% – респондентов считают, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, 21% – воспитывать детей, 17% – быть хозяйкой, 10% – проявлять доброту и заботу. Такие суждения чаще высказывали женщины.
По данным ВЦИОМ, больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать – 27%, красоту и привлекательность – 20%, интеллект, ум и образованность – 19%. Наиболее желанными подарками к 8 марта 33% женщин назвали цветы, 31% – путевку в туристическую поездку, 26% – деньги или подарочный сертификат, 24% – билеты на концерт или в театр, по 13% – косметику, бижутерию или смартфон.
Ранее ВЦИОМ провел опрос в преддверии Дня защитника Отечества и выяснил, что большая часть опрошенных жителей России назвала «настоящими мужчинами» народного артиста РСФСР Василия Ланового и президента страны Владимира Путина. Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский.