Лановой и Путин возглавили рейтинг «настоящих мужчин»

Самым распространенным ответом на вопрос, что должен делать «настоящий мужчина», стал вариант «оберегать свою семью», а также заботиться о ней, обеспечивать и участвовать в ее жизни. Так сказали 18% респондентов. Еще по 8% вариантов пришлись на мнения «быть защитником» родных и своей страны, а также «быть настоящим мужчиной и порядочным, достойным человеком».