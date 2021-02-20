Лановой и Путин возглавили рейтинг «настоящих мужчин»
Большая часть опрошенных жителей России — по 9% — назвала народного артиста РСФСР Василия Ланового и президента страны Владимира Путина на просьбу привести пример «настоящего мужчины» среди актеров, певцов, политиков и общественных деятелей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский: его назвали 6% опрошенных граждан. По 2% голосов пришлись также на певца Иосифа Кобзона, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, актера Сергея Безрукова, министра обороны России Сергея Шойгу, блогера Алексея Навального и других.
«Самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят 19% россиян, чаще мужчины (22%). На втором месте такие качества, как надежность, уверенность и постоянство — их ценят 14%, чаще женщины (18% vs. 8% среди мужчин). И на третьей позиции самых ценных качеств представителей сильного пола — порядочность и справедливость (9%)» — говорится в результатах исследования.
Самым распространенным ответом на вопрос, что должен делать «настоящий мужчина», стал вариант «оберегать свою семью», а также заботиться о ней, обеспечивать и участвовать в ее жизни. Так сказали 18% респондентов. Еще по 8% вариантов пришлись на мнения «быть защитником» родных и своей страны, а также «быть настоящим мужчиной и порядочным, достойным человеком».