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Лановой и Путин возглавили рейтинг «настоящих мужчин»

Ведомости

Большая часть опрошенных жителей России — по 9% — назвала народного артиста РСФСР Василия Ланового и президента страны Владимира Путина на просьбу привести пример «настоящего мужчины» среди актеров, певцов, политиков и общественных деятелей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Также в топ-3 вошел актер Константин Хабенский: его назвали 6% опрошенных граждан. По 2% голосов пришлись также на певца Иосифа Кобзона, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, актера Сергея Безрукова, министра обороны России Сергея Шойгу, блогера Алексея Навального и других.

«Самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят 19% россиян, чаще мужчины (22%). На втором месте такие качества, как надежность, уверенность и постоянство — их ценят 14%, чаще женщины (18% vs. 8% среди мужчин). И на третьей позиции самых ценных качеств представителей сильного пола — порядочность и справедливость (9%)» — говорится в результатах исследования.

Самым распространенным ответом на вопрос, что должен делать «настоящий мужчина», стал вариант «оберегать свою семью», а также заботиться о ней, обеспечивать и участвовать в ее жизни. Так сказали 18% респондентов. Еще по 8% вариантов пришлись на мнения «быть защитником» родных и своей страны, а также «быть настоящим мужчиной и порядочным, достойным человеком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных