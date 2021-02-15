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Песков рассказал о влиянии фильма про «дворец» на рейтинг Путина

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Рейтинг президента России Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях из фильма про «дворец» в Геленджике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сам президент позже заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи. На текущий день видеозапись посмотрели свыше 112 млн раз.

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено — планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем», — сказал Песков журналистам. 

«В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», — добавил он.

30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром данного проекта, который все еще находится на стадии строительства.

Ранее по теме: Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных