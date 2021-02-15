Песков рассказал о влиянии фильма про «дворец» на рейтинг Путина

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено — планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем», — сказал Песков журналистам.