Песков рассказал о влиянии фильма про «дворец» на рейтинг Путина
Рейтинг президента России Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях из фильма про «дворец» в Геленджике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сам президент позже заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи. На текущий день видеозапись посмотрели свыше 112 млн раз.
«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено — планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем», — сказал Песков журналистам.
«В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», — добавил он.
30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром данного проекта, который все еще находится на стадии строительства.