ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций через Telegram-каналы

«Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка и ценообразования, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда клиентов физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.