ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций через Telegram-каналы
Брокеры по предписанию Банка России заблокировали более 60 счетов физических лиц в связи с попытками манипулирования акциями компании «Россети Юг» через Telegram-каналы, сообщил журналистам в ходе брифинга директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Он пояснил, что регулятор в прошлую пятницу обнаружил Telegram-каналы, которые распространяли информацию о вовлечении в скоординированные действия, нацеленные на создание искусственной волатильности на рынке акций «Россети Юг».
«Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка и ценообразования, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда клиентов физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.
Он добавил, что ЦБ продолжит изучать обстоятельства случившегося для того, чтобы окончательно понять, было ли это манипулированием рынком.
Акции компании «Россети Юг» стали дорожать в пятницу. К 16:00 мск цена бумаги выросла примерно на 7% относительно уровня предыдущих торгов.