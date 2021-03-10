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ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций через Telegram-каналы

Ведомости

Брокеры по предписанию Банка России заблокировали более 60 счетов физических лиц в связи с попытками манипулирования акциями компании «Россети Юг» через Telegram-каналы, сообщил журналистам в ходе брифинга директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он пояснил, что регулятор в прошлую пятницу обнаружил Telegram-каналы, которые распространяли информацию о вовлечении в скоординированные действия, нацеленные на создание искусственной волатильности на рынке акций «Россети Юг».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка и ценообразования, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда клиентов физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.

Он добавил, что ЦБ продолжит изучать обстоятельства случившегося для того, чтобы окончательно понять, было ли это манипулированием рынком.

Предписания о блокировке счетов получили семь профессиональных участников рынка. Накануне регулятор сообщил, что направил необходимые требования Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», Альфа-банку, БКС, «Открытие Брокеру» и «Атону».

Акции компании «Россети Юг» стали дорожать в пятницу. К 16:00 мск цена бумаги выросла примерно на 7% относительно уровня предыдущих торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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