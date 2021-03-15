Аналитики сообщили о рекордном за 12 лет падении прибыли бизнеса в России

«Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений», — разъяснили аналитики, добавив, что восстановление доходов предприятий началось лишь в октябре, а их рост был отмечен только в последние три месяца года.