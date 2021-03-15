Аналитики сообщили о рекордном за 12 лет падении прибыли бизнеса в России
Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 г. составила 12,42 трлн руб., что на 23,5% или 3,82 трлн руб. меньше прошлогоднего показателя, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей». По данным экспертов, это максимальная величина падения, зафиксированная в стране за последние 12 лет.
До этого наиболее высокий показатель снижения прибыли российского бизнеса был отмечен в 2008 г. — 30,4%. Однако в денежном выражении сумма недополученных доходов была меньше — 1,74 трлн руб.
В FinExpertiza пояснили, что наиболее сильно доходы российского бизнеса в 2020 г. упали весной после того, как из-за закрытия национальных экономик на фоне пандемии коронавируса было отмечено резкое снижение глобального спроса.
«Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений», — разъяснили аналитики, добавив, что восстановление доходов предприятий началось лишь в октябре, а их рост был отмечен только в последние три месяца года.
В целом по итогам прошлого года финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России. Лидером антирейтинга стала Северная Осетия, где убыток с 2 млн руб. в 2019 г. вырос до 3 млрд руб., то есть на 149350%, посчитали эксперты. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ: там падение составило 456% — до убытка в 20,65 млрд руб. Также в тройку «лидеров» попала Ингушетия — убыток достиг 4,5 млрд руб., что на 436,5% хуже показателей годом ранее.
При этом по абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 г. лидером стала Москва, где связанные с коронавирусом карантинные ограничения были наиболее жесткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 2,1 трлн руб. — на 43,2%. Также высокие суммы отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане — снижение составило 847,9 млрд руб. и 392,9 млрд руб. соответственно.