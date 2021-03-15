Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Так, к 19:44 по мск курс единой европейской валюты достиг 86,9 руб., в последний раз он опускался ниже 87 руб. 20 августа 2020 г.