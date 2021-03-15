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Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа

Ведомости

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Так, к 19:44 по мск курс единой европейской валюты достиг 86,9 руб., в последний раз он опускался ниже 87 руб. 20 августа 2020 г. 

В то же время доллар упал ниже 73 руб., сегодня в ходе торгов его минимальная цена достигала 72,9 руб.

Баррель нефти марки Brent с поставкой в мае торгуется на отметке $68,8 на лондонской бирже ICE.

Колебания курсов иностранных валют происходят на фоне роста цен на нефть. Она стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана.

Ранее по теме: Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных