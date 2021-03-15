Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Так, к 19:44 по мск курс единой европейской валюты достиг 86,9 руб., в последний раз он опускался ниже 87 руб. 20 августа 2020 г.
В то же время доллар упал ниже 73 руб., сегодня в ходе торгов его минимальная цена достигала 72,9 руб.
Баррель нефти марки Brent с поставкой в мае торгуется на отметке $68,8 на лондонской бирже ICE.
Колебания курсов иностранных валют происходят на фоне роста цен на нефть. Она стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана.