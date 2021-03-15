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Bloomberg сообщил о планах ЦБ по повышению ключевой ставки

Ведомости

Центробанк может до конца года поднять ключевую ставку на 125 базисных пунктов —  до 5,5%, или даже до 6%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас ключевая ставка находится на рекордно низком для России уровне и составляет 4,25%. 

Решение о повышении ставки связано с ростом инфляции и планами правительства по повышению расходов, пишет агентство. По его данным, ЦБ рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики ускоренными темпами.

О планах повышения ставки 18 февраля говорила председатель совета директоров Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявляла, что ЦБ вернется к нейтральному показателю ключевой ставки в 5-6% годовых в течение ближайших трех лет. 

С 24 июля 2020 г. ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Это произошло в связи с переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике для того, чтобы стимулировать экономику в условиях пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер.

Выше 5% ключевая ставка последний раз была 19 июня 2020 г. На заседании в тот же день ЦБ снизил ее сразу на 100 б.п.

Набиуллина отметила, что скорость возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и каким будет прогноз по инфляции. Целевым для ЦБ значением является 4%, однако с конца прошлого года темпы роста цен ускорились. По итогам 2020 г. инфляция, по оценке Росстата, составила 4,9%.

Глава ЦБ отметила, что на фоне низкой ключевой ставки, вслед за которой упали также ставки по кредитам и депозитам, банки стали поднимать вопрос, что в подобных условиях им тяжело сохранять маржу. Дело в том, что бизнес-модель кредитных организаций строилась на наличии доступного ресурса в виде пассивов физический лиц, уточнила Набиуллина. В условиях же низких ставок по вкладам люди стали забирать средства из банков и активно переходить на фондовый рынок.

В итоге банкам сложно удержать клиентов. «Понятно, можно повышать процентные ставки, но тогда можно совсем потерять маржу. Вот эта бизнес-модель становится не так эффективна», — резюмировала глава ЦБ, подчеркнув, что банкам в новых реалиях важно менять бизнес-модель не с точки зрения ставок, а с точки зрения того, что хочет клиент. 

Ранее по теме: Набиуллина спрогнозировала повышение ключевой ставки до 5-6%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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