РБК узнал об активизации выездных налоговых проверок владельцев иностранных активов

Она отметила, что часть клиентов получила из налоговой так называемые «письма счастья» в последние дни 2020 г. Данная ситуация объясняется тем, что максимальный период, на который распространяется выездная проверка, составляет три года, а Федеральная налоговая служба (ФНС) получила сведения о зарубежных активах россиян в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития в 2017 г.