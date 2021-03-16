РБК узнал об активизации выездных налоговых проверок владельцев иностранных активов
В числе запрашиваемой информации могут быть, например, сведения о владении недвижимостью, а не только данные, относящиеся к правильности исчисления налогов, отметил партнер EY Антон Ионов. Кроме того, налоговики запрашивают информацию по брокерским счетам у зарубежных брокеров, добавила партнер FTL Advisers Дарья Невская.
Она отметила, что часть клиентов получила из налоговой так называемые «письма счастья» в последние дни 2020 г. Данная ситуация объясняется тем, что максимальный период, на который распространяется выездная проверка, составляет три года, а Федеральная налоговая служба (ФНС) получила сведения о зарубежных активах россиян в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития в 2017 г.
«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями», — заявили в пресс-службе ФНС.
Ранее в январе этого года заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что на счетах россиян в иностранных банках лежит порядка 13 трлн руб. в рублевом эквиваленте. В целом по всему миру гражданами и компаниями открыто около 700 тыс. таких счетов.