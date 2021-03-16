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РБК узнал об активизации выездных налоговых проверок владельцев иностранных активов

Ведомости

Налоговики в конце прошлого года назначили большое число выездных проверок физических лиц, хотя раньше это происходило нечасто, сообщает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов. Отмечается, что это касается владельцев счетов и активов за границей.

В числе запрашиваемой информации могут быть, например, сведения о владении недвижимостью, а не только данные, относящиеся к правильности исчисления налогов, отметил партнер EY Антон Ионов. Кроме того, налоговики запрашивают информацию по брокерским счетам у зарубежных брокеров, добавила партнер FTL Advisers Дарья Невская.

Она отметила, что часть клиентов получила из налоговой так называемые «письма счастья» в последние дни 2020 г. Данная ситуация объясняется тем, что максимальный период, на который распространяется выездная проверка, составляет три года, а Федеральная налоговая служба (ФНС) получила сведения о зарубежных активах россиян в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития в 2017 г.

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями», — заявили в пресс-службе ФНС.

Ранее в январе этого года заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что на счетах россиян в иностранных банках лежит порядка 13 трлн руб. в рублевом эквиваленте. В целом по всему миру гражданами и компаниями открыто около 700 тыс. таких счетов.

Ранее по теме: ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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