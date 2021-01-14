ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян
Россияне имеют за рубежом более 700 тыс. финансовых счетов на общую сумму более 13 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Вольвача.
«Россияне располагают в целом по миру в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», – сказал Вольвач на Гайдаровском форуме.
Информация о счетах получена в рамках международного обмена финансовой информацией и из отчетов налогоплательщиков, рассказал он.
Ранее налоговая служба дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также «иные финансовые активы».