ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

«Россияне располагают в целом по миру в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», – сказал Вольвач на Гайдаровском форуме.