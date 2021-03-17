Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

Согласно документу, российские банки обязаны передавать в ФНС копии паспортов клиентов, договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, доверенностей на распоряжение деньгами, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и другую информацию в течение трех дней по запросу ФНС. Также банки должны будут передавать информацию о бенефициарных владельцах.