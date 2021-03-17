Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) получила расширенный доступ к банковской тайне. Такие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 17 марта.
Согласно документу, российские банки обязаны передавать в ФНС копии паспортов клиентов, договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, доверенностей на распоряжение деньгами, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и другую информацию в течение трех дней по запросу ФНС. Также банки должны будут передавать информацию о бенефициарных владельцах.
Для запроса данных физического лица налоговой нужно согласие руководителя вышестоящего налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти. Ранее ФНС могла запрашивать такую информацию только в ходе налоговых проверок.
Как рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева в комментарии «РИА Новости», с вступлением закона в силу налоговые органы смогут получать данные о счетах и вкладах и вне рамок налоговых проверок, как это было прежде. Эта мера должна заставить участников «серого» сектора экономки платить налоги, добавила она.