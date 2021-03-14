Российские налоговики получат с 17 марта расширенный доступ к банковской тайне

Как рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева в комментарии «РИА Новости», с вступлением закона в силу налоговые органы смогут получать данные о счетах и вкладах и вне рамок налоговых проверок, как это было прежде. Эта мера должна заставить участников «серого» сектора экономки платить налоги, добавила она.