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Российские налоговики получат с 17 марта расширенный доступ к банковской тайне

Ведомости

С 17 марта вступает в силу закон, расширяющий доступ российских налоговиков в банковской тайне. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 февраля.

Закон обязывает банки предоставлять налоговым органам в течение трех дней после соответствующего запроса копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Банки также должны будут передавать информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.

Как рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева в комментарии «РИА Новости», с вступлением закона в силу налоговые органы смогут получать данные о счетах и вкладах и вне рамок налоговых проверок, как это было прежде. Эта мера должна заставить участников «серого» сектора экономки платить налоги, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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