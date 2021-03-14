Российские налоговики получат с 17 марта расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта вступает в силу закон, расширяющий доступ российских налоговиков в банковской тайне. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 февраля.
Закон обязывает банки предоставлять налоговым органам в течение трех дней после соответствующего запроса копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Банки также должны будут передавать информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.
Как рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева в комментарии «РИА Новости», с вступлением закона в силу налоговые органы смогут получать данные о счетах и вкладах и вне рамок налоговых проверок, как это было прежде. Эта мера должна заставить участников «серого» сектора экономки платить налоги, добавила она.