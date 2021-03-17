Аналитики оценили сокращение выдачи кредиток россиянам
Российские банки в феврале выдали россиянам 873 тыс. кредитных карт, что на 13% меньше, чем в тот же месяц прошлого года (1 млн шт.), следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое владеет данными по Сбербанку. При этом в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), не располагающем сведениями по крупнейшему банку страны, сокращение выдачи кредиток оценили в 5% до 870 тыс. карт.
«Кредитные карты — один из немногих сегментов, где выдачи все еще не смогли восстановиться до прошлогодних значений. Во многом это обусловлено консервативным подходом банков, которые существенно снизили уровень одобрения, видя в этом сегменте повышенные кредитные риски. Сейчас они выдают кредитные карты в основном заемщикам с высоким уровнем индивидуального кредитного рейтинга (ИКР), отражающим хорошую кредитную историю», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
По сравнению с январем объем выдачи кредиток в феврале заметно вырос — на 14% по данным ОКБ и на 15,4% по данным НБКИ соответственно. Так, в первый месяц 2021 г. россияне получили более 700 тыс. карт.
По статистике ОКБ, больше всего кредиток в феврале банки выдали в Москве — 60,7 тыс. В топ-5 вошли также Подмосковье (47,7 тыс.), Краснодарский край (42,1 тыс.), Санкт-Петербург (30,9 тыс.) и Свердловская область (30,4 тыс.).
Меньше всего карт получили жители Томской области — 7,7 тыс. штук. В то же время этот регион стал одним из двух, где, вопреки общей тенденции, объем выдачи кредиток в феврале вырос год к году — на 3%. Также положительная динамика зафиксирована в Ставропольском крае, где граждане получили 14,5 тыс. карт — на 10% больше, чем в тот же месяц 2020 г.
Самое сильное сокращение выдачи кредитных карт в феврале отмечено в Санкт-Петербурге — 32% год к году. За Северной столицей следуют Москва и ее область, где падение составило по 28% в каждом из регионов. Кроме того, лидерами антирейтинга стали Самарская (-24%) и Иркутская области (-23%).