Аналитики оценили сокращение выдачи кредиток россиянам

Меньше всего карт получили жители Томской области — 7,7 тыс. штук. В то же время этот регион стал одним из двух, где, вопреки общей тенденции, объем выдачи кредиток в феврале вырос год к году — на 3%. Также положительная динамика зафиксирована в Ставропольском крае, где граждане получили 14,5 тыс. карт — на 10% больше, чем в тот же месяц 2020 г.