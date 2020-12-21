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Объем выдачи кредиток в России в 2020 году сократился более чем на 20%

Ведомости

За 11 месяцев 2020 г. российские банки выдали гражданам 7,96 млн новых кредитных карт, что 22,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда клиенты получили 10,28 млн кредиток, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%. В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 

Он добавил, что осенью объемы выдачи кредиток стабилизировались. По данным аналитиков, в ноябре этого года банки выдали порядка 800 тыс. таких карт. Это на 17,1% меньше, чем в ноябре 2019 г., но на 2,3% больше, чем в октябре 2020 г.

По словам Викулина, в условиях пандемии банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики. В итоге кредитки получают те заемщики, у которых долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.

Среди 30 регионов-лидеров России по объему выдачи кредитных карт наибольшее сокращение в ноябре зафиксировано в Московской и Иркутской областях — на 24,5% и 20,7% соответственно. На третьем месте — Москва с падением на 20,5%. 

Меньше всего объемы выдач снизились в Кемеровской области (-4,5%), Алтайском крае (-9,6%) и Удмуртской Республике (-10,7%).

Лидируют по объемам выдачи кредиток в предпоследний месяц года Москва (51,8 тыс.), Московская область (37,8 тыс.), Краснодарский край (34,3 тыс.), Санкт-Петербург (30,4 тыс.) и Республика Башкортостан (26,3 тыс.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных