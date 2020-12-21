Объем выдачи кредиток в России в 2020 году сократился более чем на 20%
За 11 месяцев 2020 г. российские банки выдали гражданам 7,96 млн новых кредитных карт, что 22,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда клиенты получили 10,28 млн кредиток, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%. В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Он добавил, что осенью объемы выдачи кредиток стабилизировались. По данным аналитиков, в ноябре этого года банки выдали порядка 800 тыс. таких карт. Это на 17,1% меньше, чем в ноябре 2019 г., но на 2,3% больше, чем в октябре 2020 г.
По словам Викулина, в условиях пандемии банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики. В итоге кредитки получают те заемщики, у которых долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.
Среди 30 регионов-лидеров России по объему выдачи кредитных карт наибольшее сокращение в ноябре зафиксировано в Московской и Иркутской областях — на 24,5% и 20,7% соответственно. На третьем месте — Москва с падением на 20,5%.
Меньше всего объемы выдач снизились в Кемеровской области (-4,5%), Алтайском крае (-9,6%) и Удмуртской Республике (-10,7%).
Лидируют по объемам выдачи кредиток в предпоследний месяц года Москва (51,8 тыс.), Московская область (37,8 тыс.), Краснодарский край (34,3 тыс.), Санкт-Петербург (30,4 тыс.) и Республика Башкортостан (26,3 тыс.).