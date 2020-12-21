Объем выдачи кредиток в России в 2020 году сократился более чем на 20%

Он добавил, что осенью объемы выдачи кредиток стабилизировались. По данным аналитиков, в ноябре этого года банки выдали порядка 800 тыс. таких карт. Это на 17,1% меньше, чем в ноябре 2019 г., но на 2,3% больше, чем в октябре 2020 г.