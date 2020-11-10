Рынок кредитных карт снова начал расти

Интересную тенденцию отметили в Совкомбанке: по данным собственного исследования банка, аудитория полностью цифровых клиентов стремительно взрослеет. С октября 2018 г. по октябрь 2020 г. наибольший прирост в группе клиентов, использующих только бесконтактную оплату с помощью телефона и мобильного приложения, показала аудитория в возрасте 45 лет и старше, причем в основном за счет женщин. Если в 2018 г. в процентном отношении в группе цифровых клиентов мужчин было 53%, то в 2020 г. доля мужчин снизилась до 49%, а доля женщин выросла до 51%. При этом доля женатых мужчин выросла с 71 до 77%, доля замужних женщин – с 66 до 71%. Общее число клиентов, использующих только бесконтактную оплату (98% транзакций через NFC), за это время выросло в 3 раза – с 5 до 14% от общего числа карточных клиентов банка.