Рынок кредитных карт снова начал расти

Рынок кредитных карт снова начал растиЛимит по кредиткам вырос до рекордных 70 000 рублей
Российский рынок кредитных карт начал восстанавливаться после «пандемической» просадки в марте – июне. Об этом свидетельствует исследование «Тинькофф», подготовленное на основе данных Банка России. При его составлении учитывались кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам.
В августе, после снятия карантинных ограничений, рынок показал крупнейший рост в 2020 г. – на 28,5 млрд руб. (за исключением января, когда прирост составил 31,1 млрд руб.). В сентябре рынок вырос всего на 8,5 млрд руб. Суммарное увеличение задолженности по кредитным картам за III квартал составило 37 млрд руб., что обеспечило рост рынка с начала года на 42,2 млрд руб. По состоянию на 1 октября 2020 г. объем рынка составил 1,627 трлн руб.
В общей сложности 30 банков, обладающих портфелем свыше 1 млрд руб., контролируют 99,6% рынка кредитных карт, отмечается в исследовании «Тинькофф банка». Первое место по портфелю сохраняет «Сбер», нарастивший портфель до 727,8 млрд, но его доля на рынке при этом сократилась на 0,1 п. п. до 44,5%. «Тинькофф банк» показал рост на 6 млрд (до 221,5 млрд руб.), сохранив долю рынка в 13,5% и 2-е место. Доля Альфа-банка (3-е место) на рынке кредитных карт выросла на 0,5 п. п. до 11,2%.
Лидером роста портфеля кредитных карт по доле рынка стал Совкомбанк (на 13,9 млрд руб.). Банки «Русский стандарт» (5-е место) и «Восточный» (7-е место) снизили свои рыночные доли на 0,2 п. п. и 0,3 п. п. соответственно.
683 718 кредитных карт
было выдано в России в сентябре 2020 г., по данным «Тинькофф банка»
По данным БКИ «Эквифакс», средний лимит по кредитным картам (средний чек) увеличился по итогам сентября 2020 г. и составил в среднем 69 100 руб. (+3,4% к сентябрю 2019 г.). «Рынок кредитных карт постепенно восстанавливается после весенне-летнего локдауна – объемы выдачи кредитных карт вернулись к показателям начала года после двукратного падения в апреле, – отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс». – Наиболее интересным трендом последних месяцев являются максимальные за последние годы уровни среднего установленного лимита по кредитным картам: по итогам августа и сентября он вплотную приблизился к значению 70 000 руб., что связано исключительно с некоторой либерализацией лимитных политик кредиторов, старающихся выполнить плановые показатели после весеннего простоя».
Наименьший средний чек наблюдался в июле после снятия ограничений, связанных в пандемией, – 39 700 руб. Тогда же взлетело более чем втрое и число выданных карт – до 1 722 000 с 581 000 в июне. В августе и сентябре число выданных карт составило 719 000 и 684 000 соответственно. Эксперты поясняют, что июльский взлет и падение всех показателей стали результатом крупной сделки по переуступке большого карточного пакета от одного банка другому и «такое, скорее всего, никогда уже не повторится».
Уровень риска портфеля кредитных карт (уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов) в целом на конец сентября снизился до 6,80% (на 0,79 п. п. ниже уровня на 30.09.2019 г.). Средняя утилизация (уровень использования кредитного лимита) по итогам сентября 2020 г. составляет 36,42% – на 2,1 п. п. ниже прошлогоднего значения. Но в ряде регионов эта цифра существенно выше: в Ингушетии – 65%, Москве – 48,6%, Санкт-Петербурге – 48,4%, Кабардино-Балкарской республике – 45,8%, Чеченской республике – 45,3%.
Интересную тенденцию отметили в Совкомбанке: по данным собственного исследования банка, аудитория полностью цифровых клиентов стремительно взрослеет. С октября 2018 г. по октябрь 2020 г. наибольший прирост в группе клиентов, использующих только бесконтактную оплату с помощью телефона и мобильного приложения, показала аудитория в возрасте 45 лет и старше, причем в основном за счет женщин. Если в 2018 г. в процентном отношении в группе цифровых клиентов мужчин было 53%, то в 2020 г. доля мужчин снизилась до 49%, а доля женщин выросла до 51%. При этом доля женатых мужчин выросла с 71 до 77%, доля замужних женщин – с 66 до 71%. Общее число клиентов, использующих только бесконтактную оплату (98% транзакций через NFC), за это время выросло в 3 раза – с 5 до 14% от общего числа карточных клиентов банка.
«В случае с картой «Халва» мы видим, что неожиданно для нас предложенные нами бонусы и элементы геймификации, стимулирующие бесконтактную оплату, нашли существенный отклик прежде всего у наших возрастных клиентов: количество активных пользователей мобильного приложения и бесконтактных транзакций в этой группе растет быстрее, чем в остальных возрастных группах, – рассказал Альберт Борис, зампредседателя правления Совкомбанка. – Мы видим, что при выводе на рынок более простых и понятных дистанционных сервисов активность возрастных клиентов существенно растет. Таким образом, представление о том, что возрастные клиенты более консервативны в отношении новых технологий, уже сейчас не соотносится с реальными показателями».