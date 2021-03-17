Силуанов: Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

«А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — добавил он.