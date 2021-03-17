Силуанов: Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении российского госдолга, передает ТАСС.
«Тем не менее, если такие решения [о введении санкций] будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Как отметил глава Минфина, ведомство будет договариваться с Центральным банком о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.
«А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — добавил он.