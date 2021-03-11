Минэкономразвития прокомментировало возможные санкции против госдолга России

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за якобы применение химического оружия. По данным агентства, речь идет как об ограничениях против крупных бизнесменов, так и о «крайних мерах» против российского госдолга.