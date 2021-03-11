Минэкономразвития прокомментировало возможные санкции против госдолга России
Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь отразятся на западных инвесторах, их доля уже снизилась до 23%, при этом ограничительные меры не станут критичными для России, заявил руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.
«Санкции на российский госдолг, по большому счету — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно некритично для нас», — цитирует «РИА Новости» Решетникова.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за якобы применение химического оружия. По данным агентства, речь идет как об ограничениях против крупных бизнесменов, так и о «крайних мерах» против российского госдолга.