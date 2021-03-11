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Минэкономразвития прокомментировало возможные санкции против госдолга России

Ведомости

Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь отразятся на западных инвесторах, их доля уже снизилась до 23%, при этом ограничительные меры не станут критичными для России, заявил руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

«Санкции на российский госдолг, по большому счету — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно некритично для нас», — цитирует «РИА Новости» Решетникова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за якобы применение химического оружия. По данным агентства, речь идет как об ограничениях против крупных бизнесменов, так и о «крайних мерах» против российского госдолга.

Ранее по теме: Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных