Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России
США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет как об ограничениях против крупных бизнесменов, так и о «крайних мерах» против российского госдолга.
По словам источников агентства, США могут ввести санкции против бизнесменов по «закону Магнитского». Он позволят вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции. Попавшим под санкции по акту Магнитского запретят въезд в США, а их активы в этой стране будут заблокированы.
Одной из причин введения дополнительных санкций может стать препятствование расследованию возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального со стороны России. Ограничения могут ввести также если будет обнаружено, что Россия «снова нарушит запрет на применение химического оружия», пишет Bloomberg. США может ввести санкции в сотрудничестве с Европой.
2 марта ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.
Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые ограничения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело «берлинского пациента», то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ. Он также заявил, что любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так «находящимся в плачевном состоянии» отношениям России с США и ЕС.