Кремль ответил на призыв США уничтожить химическое оружие

«Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся США», — сказал Песков, отметив, что в этом свете подобные заявления абсолютно лишены логики и являются «ничем иным как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».