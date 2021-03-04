Кремль ответил на призыв США уничтожить химическое оружие
Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на призыв Госдепа США уничтожить химоружие, чтобы избежать второго раунда санкций.
«Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся США», — сказал Песков, отметив, что в этом свете подобные заявления абсолютно лишены логики и являются «ничем иным как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».
Ранее о том, что Госдеп призвал Россию задекларировать и уничтожить химическое оружие для избежания санкций, сообщал РБК.
2 марта ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.