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Кремль ответил на призыв США уничтожить химическое оружие

Ведомости

Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на призыв Госдепа США уничтожить химоружие, чтобы избежать второго раунда санкций.

«Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся США», — сказал Песков, отметив, что в этом свете подобные заявления абсолютно лишены логики и являются «ничем иным как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Ранее о том, что Госдеп призвал Россию задекларировать и уничтожить химическое оружие для избежания санкций, сообщал РБК.

2 марта ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.

Ранее по теме: В госдепе США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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