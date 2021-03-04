В госдепе США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального
«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — цитирует издание представителя Госдепартамента США. По его словам, России грозит второй раунд ограничительных мер в соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 г. (CBW Act) России.
2 марта ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.
Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело «берлинского пациента», то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ. Он также заявил, что любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так «находящимся в плачевном состоянии» отношениям России с США и ЕС.