В госдепе США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело «берлинского пациента», то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ. Он также заявил, что любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так «находящимся в плачевном состоянии» отношениям России с США и ЕС.