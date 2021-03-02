США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиковРоссийский бизнес от этого не пострадает
Евросоюз (ЕС) синхронно с администрацией США ввел 2 марта санкции против российских должностных лиц, причастных, по их мнению, к заключению оппозиционного политика Алексея Навального в колонию.
В списке ЕС оказались директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников и председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщает издание Deutsche Welle, эти ограничения применяются в рамках нового режима, который позволяет Брюсселю вводить санкции за нарушение прав человека. Лица, попавшие под санкции, столкнутся с визовыми ограничениями, их активы на территории ЕС будут заморожены.
В частности, Бастрыкина в 2012 г. Навальный в своем блоге обвинил в том, что тот скрывает свою чешскую квартиру. 27 июля 2012 г. газета «Известия» опубликовала интервью Бастрыкина, в котором он объяснял, что квартира в Праге ему была нужна для удобного перемещения по Европе и преподавания в европейских университетах, а продал он ее законно, через нотариуса.
Как считает агентство Bloomberg, введенные санкции не нанесут России экономического ущерба. Ранее соратники Навального призывали Запад ввести санкции против крупных российских предпринимателей, в том числе Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Однако их имен в санкционных списках нет.
США 2 марта также ввели санкции – против семи российских должностных лиц, связанных с делом Навального, сообщило агентство Reuters. Санкционный список США, таким образом, шире, чем у ЕС. В него, помимо Краснова, Бортникова и Калашникова, фигурирующих в европейском списке, вошли первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.
На телефонном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США заявил, что министерство финансов присоединяется к госдепартаменту и министерству торговли, вводя санкции «в рамках решительной реакции [американских] ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального». По информации издания Politico, помимо персональных санкций против России будут введены ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.
1 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон и Брюссель намерены тесно координировать свои действия в этой сфере. Тема санкций, по словам Прайса, является одним из приоритетов американского руководства.
По версии CNN, Вашингтон хочет послать «мощный сигнал» о правах человека и о том, что антироссийские санкции будут вводиться в коалиции с ЕС. Санкции по делу Навального «зададут тон политики в отношении Москвы на будущее». В ближайшие недели аппарат президента также намерен разработать еще несколько санкционных пакетов. Они будут связаны с хакерской атакой на американскую компанию Solar Winds и вознаграждением за нападения на американских военных, которое Россия якобы предлагала талибам в Афганистане, сообщил CNN. -По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, введенные ЕС санкции не окажут никакого влияния на торгово-экономические отношения России с Европой. При этом непонятно, почему в санкционном списке, куда вошел директор Росгвардии Золотов, не оказалось представителей МВД. По мнению Тимофеева, Золотов в прошлом появлялся в медиапространстве, где вел полемику с Навальным, этим и мог заслужить повышенное внимание брюссельских политиков. Ограничения, которые планирует ввести администрация Байдена, также не нанесут России экономического вреда. «Санкций против бизнеса не будет, будут блокирующие санкции против политиков и чиновников», – отмечает эксперт. От США в теории можно ожидать введения экспортных ограничений против российских предприятий. Однако, скорее всего, под них подпадут компании, связанные с ОПК. Причем в отличие от ЕС, санкции которого вводятся в рамках механизма о защите прав человека, Вашингтон обвинит Россию в нарушении закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 г. Ответной мерой Москвы будет введение визовых ограничений против ряда западных деятелей, считает Тимофеев.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Беляева