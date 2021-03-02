США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

По версии CNN, Вашингтон хочет послать «мощный сигнал» о правах человека и о том, что антироссийские санкции будут вводиться в коалиции с ЕС. Санкции по делу Навального «зададут тон политики в отношении Москвы на будущее». В ближайшие недели аппарат президента также намерен разработать еще несколько санкционных пакетов. Они будут связаны с хакерской атакой на американскую компанию Solar Winds и вознаграждением за нападения на американских военных, которое Россия якобы предлагала талибам в Афганистане, сообщил CNN. -По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, введенные ЕС санкции не окажут никакого влияния на торгово-экономические отношения России с Европой. При этом непонятно, почему в санкционном списке, куда вошел директор Росгвардии Золотов, не оказалось представителей МВД. По мнению Тимофеева, Золотов в прошлом появлялся в медиапространстве, где вел полемику с Навальным, этим и мог заслужить повышенное внимание брюссельских политиков. Ограничения, которые планирует ввести администрация Байдена, также не нанесут России экономического вреда. «Санкций против бизнеса не будет, будут блокирующие санкции против политиков и чиновников», – отмечает эксперт. От США в теории можно ожидать введения экспортных ограничений против российских предприятий. Однако, скорее всего, под них подпадут компании, связанные с ОПК. Причем в отличие от ЕС, санкции которого вводятся в рамках механизма о защите прав человека, Вашингтон обвинит Россию в нарушении закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 г. Ответной мерой Москвы будет введение визовых ограничений против ряда западных деятелей, считает Тимофеев.