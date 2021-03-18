Альфа-банк будет платить за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк будет выплачивать вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть колл-центр аферистов или поймать его работников, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка. Сумма вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк планирует потратить на эти цели 5 млн руб., но может увеличить финансирование программы, если получит много полезной информации.
Банк хочет получить информацию о номере телефона, с которого звонили мошенники, запись разговора с ними, контакты колл-центров аферистов, данные об их руководителях, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Участник программы получит вознаграждение, если его информация поможет поймать аферистов. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.
Для сбора информации Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информацию можно будет предоставить с 17 марта по 30 апреля. Планы по поощрению клиентов за передачу информации о мошенниках есть и у Тинькофф банка, сообщил представитель компании.