Альфа-банк будет платить за информацию о телефонных мошенниках

Банк хочет получить информацию о номере телефона, с которого звонили мошенники, запись разговора с ними, контакты колл-центров аферистов, данные об их руководителях, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Участник программы получит вознаграждение, если его информация поможет поймать аферистов. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.