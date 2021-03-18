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Альфа-банк будет платить за информацию о телефонных мошенниках

Ведомости

Альфа-банк будет выплачивать вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть колл-центр аферистов или поймать его работников, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка. Сумма вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк планирует потратить на эти цели 5 млн руб., но может увеличить финансирование программы, если получит много полезной информации.

Банк хочет получить информацию о номере телефона, с которого звонили мошенники, запись разговора с ними, контакты колл-центров аферистов, данные об их руководителях, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Участник программы получит вознаграждение, если его информация поможет поймать аферистов. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.

Для сбора информации Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информацию можно будет предоставить с 17 марта по 30 апреля. Планы по поощрению клиентов за передачу информации о мошенниках есть и у Тинькофф банка, сообщил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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