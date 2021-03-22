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Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег

Ведомости

Одной из наиболее популярных в 2020 г. была схема обналичивания средств с участием крупных торгово-розничных предприятий (ТРП), на счета которых деньги от заказчика наличных перечислялись через множество компаний с признаками фиктивности, следует из информационного бюллетеня Росфинмониторинга «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

«Необходимо отметить, что в 2020 г. у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП», — говорится в документе. 

Отмечается, что участие в такой схеме принимали крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки. Росфинмониторинг охарактеризовал ее как «теневую инкассацию».

Другой популярной схемой в прошлом году стало так называемое «веерное обналичивание». Ее суть заключается в том, что на расчетный счет компании в течение одного банковского дня поступает значительный объем средств от юрлиц со счетами в разных банках. Затем эти деньги быстро перечисляются ряду физлиц, причем назначение платежей не соответствует заявленному компанией виду деятельности. Обоснованием могут служить, например, зачисление зарплаты или пособия. В итоге люди снимают деньги со своих счетов. Полученная ими сумма зависит от того, сколько денег их банк разрешает снимать за сутки.

Третьей популярной схемой стало обналичивание с помощью исполнительных листов. О ней еще в феврале рассказал Банк России, предложивший кредитным организациям способы борьбы с подобной деятельностью через обмен данными о получении подобных документов от обеих сторон сделки. 

Ранее по теме: ЦБ предложил банкам способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных