Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег

Другой популярной схемой в прошлом году стало так называемое «веерное обналичивание». Ее суть заключается в том, что на расчетный счет компании в течение одного банковского дня поступает значительный объем средств от юрлиц со счетами в разных банках. Затем эти деньги быстро перечисляются ряду физлиц, причем назначение платежей не соответствует заявленному компанией виду деятельности. Обоснованием могут служить, например, зачисление зарплаты или пособия. В итоге люди снимают деньги со своих счетов. Полученная ими сумма зависит от того, сколько денег их банк разрешает снимать за сутки.