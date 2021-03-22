Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег
Одной из наиболее популярных в 2020 г. была схема обналичивания средств с участием крупных торгово-розничных предприятий (ТРП), на счета которых деньги от заказчика наличных перечислялись через множество компаний с признаками фиктивности, следует из информационного бюллетеня Росфинмониторинга «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».
«Необходимо отметить, что в 2020 г. у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП», — говорится в документе.
Отмечается, что участие в такой схеме принимали крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки. Росфинмониторинг охарактеризовал ее как «теневую инкассацию».
Другой популярной схемой в прошлом году стало так называемое «веерное обналичивание». Ее суть заключается в том, что на расчетный счет компании в течение одного банковского дня поступает значительный объем средств от юрлиц со счетами в разных банках. Затем эти деньги быстро перечисляются ряду физлиц, причем назначение платежей не соответствует заявленному компанией виду деятельности. Обоснованием могут служить, например, зачисление зарплаты или пособия. В итоге люди снимают деньги со своих счетов. Полученная ими сумма зависит от того, сколько денег их банк разрешает снимать за сутки.
Третьей популярной схемой стало обналичивание с помощью исполнительных листов. О ней еще в феврале рассказал Банк России, предложивший кредитным организациям способы борьбы с подобной деятельностью через обмен данными о получении подобных документов от обеих сторон сделки.