ЦБ оценил вероятность сохранения повышенного спроса на наличные в 2021 году
Банк России не ожидает, что тенденция на резкое увеличение объема наличных денег в обращении, наблюдавшаяся в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, сохранится и в 2021 году, заявил в ходе пресс-конференции заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.
«Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик. Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки», — сказал он.
Согласно данным ЦБ, на 1 января 2021 г. в обороте находилось 13,4 трлн руб. наличными. Это рекордный показатель, более чем на четверть превышающий значение, зафиксированное в сопоставимый период годом ранее.
Регулятор оценил избыточный спрос на наличные в 2020 г. на уровне свыше 2 трлн руб., следует из доклада «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы». Выросла доля сбережений населения в бумажном формате, что объясняется действием ограничений, введенных из-за пандемии. Кроме того, в 2020 г. в обращение была выпущена рекордная сумма наличных в 2,8 трлн руб. При этом упал объем инкассируемой выручки торговых и прочих предприятий.
В ЦБ полагают, в этом и следующем году избыточная масса наличных будет возвращена в банки. Этому поспособствует переход регулятора от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной, то есть повышение ключевой ставки и рост вслед за ней ставок по депозитам. Спрос на наличные вернется к тренду, который наблюдался до пандемии, к 2023 г., оценил регулятор. Так, в 2016-2019 г. спрос на наличные в России ежегодно возрастал в среднем на 500 млрд руб. в год.
Однако в целом объем наличных в обращении будет расти и к 2026 г. составит от 13,6 трлн руб. при оптимистичном прогнозе и до 16 трлн руб. при динамичном прогнозе, следует из документа ЦБ. Это объясняется «парадоксом наличных денег», когда одновременно с увеличением доли безналичных платежей растет объем денег на руках граждан и бизнеса. Так, объем наличных в России за 5 лет вырос на 57,5%, тогда как доля наличных расчетов в розничном обороте в России сократилась за то же время с 60,7 до 29,7%, сообщил регулятор.