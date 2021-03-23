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ЦБ оценил вероятность сохранения повышенного спроса на наличные в 2021 году

Ведомости

Банк России не ожидает, что тенденция на резкое увеличение объема наличных денег в обращении, наблюдавшаяся в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, сохранится и в 2021 году, заявил в ходе пресс-конференции заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

«Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик. Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки», — сказал он.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2021 г. в обороте находилось 13,4 трлн руб. наличными. Это рекордный показатель, более чем на четверть превышающий значение, зафиксированное в сопоставимый период годом ранее.

Регулятор оценил избыточный спрос на наличные в 2020 г. на уровне свыше 2 трлн руб., следует из доклада «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы». Выросла доля сбережений населения в бумажном формате, что объясняется действием ограничений, введенных из-за пандемии. Кроме того, в 2020 г. в обращение была выпущена рекордная сумма наличных в 2,8 трлн руб. При этом упал объем инкассируемой выручки торговых и прочих предприятий.

В ЦБ полагают, в этом и следующем году избыточная масса наличных будет возвращена в банки. Этому поспособствует переход регулятора от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной, то есть повышение ключевой ставки и рост вслед за ней ставок по депозитам. Спрос на наличные вернется к тренду, который наблюдался до пандемии, к 2023 г., оценил регулятор. Так, в 2016-2019 г. спрос на  наличные в России ежегодно возрастал в среднем на 500 млрд руб. в год.

Однако в целом объем наличных в обращении будет расти и к 2026 г. составит от 13,6 трлн руб. при оптимистичном прогнозе и до 16 трлн руб. при динамичном прогнозе, следует из документа ЦБ. Это объясняется «парадоксом наличных денег», когда одновременно с увеличением доли безналичных платежей растет объем денег на руках граждан и бизнеса. Так, объем наличных в России за 5 лет вырос на 57,5%, тогда как доля наличных расчетов в розничном обороте в России сократилась за то же время с 60,7 до 29,7%, сообщил регулятор.

Ранее по теме: Объем наличных в обращении в России за год вырос более чем на четверть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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