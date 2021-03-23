ЦБ оценил вероятность сохранения повышенного спроса на наличные в 2021 году

Однако в целом объем наличных в обращении будет расти и к 2026 г. составит от 13,6 трлн руб. при оптимистичном прогнозе и до 16 трлн руб. при динамичном прогнозе, следует из документа ЦБ. Это объясняется «парадоксом наличных денег», когда одновременно с увеличением доли безналичных платежей растет объем денег на руках граждан и бизнеса. Так, объем наличных в России за 5 лет вырос на 57,5%, тогда как доля наличных расчетов в розничном обороте в России сократилась за то же время с 60,7 до 29,7%, сообщил регулятор.