В «Сбере» рассказали о рекордном сокращении числа своих банкоматов
Количество банкоматов Сбербанка в России в течение 2020 г. сократилось с 76,9 тыс. до 70,4 тыс., следует из годового отчета кредитной организации. Таким образом, снижение составило почти 8,5%, что является максимальным зафиксированным показателем.
«В 2020 году количество устройств самообслуживания сократилось на 10%. Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели и больше затронула города, чем села», — сказано в документе.
По информации банка, внедрение AI-моделей — то есть искусственного интеллекта — для поиска новых мест размещения банкоматов сократило время ожидания клиентов в очереди на 14%. Также почти на четверть (23%) снизилось число жалоб пользователей на устройства самообслуживания.
Наибольшее количество банкоматов в сети Сбербанка было зафиксировано в 2014 г. — 90,1 тыс., следует из отчетности кредитной организации. С 2015 г. число устройств стало сокращаться — до 80,3 тыс. к 2016 г. Правда, в 2018 г. банк немного расширил сеть: с 76,3 тыс. устройств до 78,2 тыс. Затем понижательная тенденция продолжилась.
Одновременно с этим Сбербанк стал увеличивать количество банкоматов с функцией рециркуляции наличных, позволяющей использовать внесенные клиентами средства для выдачи другим людям. В кредитной организации пояснили, что данная технология оптимизирует затраты на инкассацию, позволяет возвращать на карту потребителя забытые в устройстве деньги и уведомлять его об этом через СМС. В итоге в 2020 г. такой функцией были оснащены 32 тыс. банкоматов Сбербанка. В 2016 г. их было всего 500 штук.