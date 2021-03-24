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В «Сбере» рассказали о рекордном сокращении числа своих банкоматов

Ведомости

Количество банкоматов Сбербанка в России в течение 2020 г. сократилось с 76,9 тыс. до 70,4 тыс., следует из годового отчета кредитной организации. Таким образом, снижение составило почти 8,5%, что является максимальным зафиксированным показателем.

«В 2020 году количество устройств самообслуживания сократилось на 10%. Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели и больше затронула города, чем села», — сказано в документе.

По информации банка, внедрение AI-моделей — то есть искусственного интеллекта — для поиска новых мест размещения банкоматов сократило время ожидания клиентов в очереди на 14%. Также почти на четверть (23%) снизилось число жалоб пользователей на устройства самообслуживания.

Наибольшее количество банкоматов в сети Сбербанка было зафиксировано в 2014 г. — 90,1 тыс., следует из отчетности кредитной организации. С 2015 г. число устройств стало сокращаться — до 80,3 тыс. к 2016 г. Правда, в 2018 г. банк немного расширил сеть: с 76,3 тыс. устройств до 78,2 тыс. Затем понижательная тенденция продолжилась.

Одновременно с этим Сбербанк стал увеличивать количество банкоматов с функцией рециркуляции наличных, позволяющей использовать внесенные клиентами средства для выдачи другим людям. В кредитной организации пояснили, что данная технология оптимизирует затраты на инкассацию, позволяет возвращать на карту потребителя забытые в устройстве деньги и уведомлять его об этом через СМС. В итоге в 2020 г. такой функцией были оснащены 32 тыс. банкоматов Сбербанка. В 2016 г. их было всего 500 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных