В «Сбере» рассказали о рекордном сокращении числа своих банкоматов

Одновременно с этим Сбербанк стал увеличивать количество банкоматов с функцией рециркуляции наличных, позволяющей использовать внесенные клиентами средства для выдачи другим людям. В кредитной организации пояснили, что данная технология оптимизирует затраты на инкассацию, позволяет возвращать на карту потребителя забытые в устройстве деньги и уведомлять его об этом через СМС. В итоге в 2020 г. такой функцией были оснащены 32 тыс. банкоматов Сбербанка. В 2016 г. их было всего 500 штук.