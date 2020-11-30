«Сбер» оценил долю отказавшихся от наличных денег россиян
Доля отказавшихся от наличных денег россиян достигла 39% – это на 5 п.п. выше, чем до пандемии коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда правления «Сбера» Александра Ведяхина.
«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — сказал Ведяхин. По его словам, Россия является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичных платежей. Используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги до 85% клиентов «Сбера». Мобильным приложением банка пользуются 64 млн россиян.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, продолжительность жизни коронавируса на бумажных носителях составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней.