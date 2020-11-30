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«Сбер» оценил долю отказавшихся от наличных денег россиян

Ведомости

Доля отказавшихся от наличных денег россиян достигла 39% – это на 5 п.п. выше, чем до пандемии коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда правления «Сбера» Александра Ведяхина.

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — сказал Ведяхин. По его словам, Россия является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичных платежей. Используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги до 85% клиентов «Сбера». Мобильным приложением банка пользуются 64 млн россиян.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, продолжительность жизни коронавируса на бумажных носителях составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных