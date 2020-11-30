«Сбер» оценил долю отказавшихся от наличных денег россиян

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — сказал Ведяхин. По его словам, Россия является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичных платежей. Используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги до 85% клиентов «Сбера». Мобильным приложением банка пользуются 64 млн россиян.