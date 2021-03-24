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ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у населения

Ведомости

Банк России планирует провести в 2022 г. пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства, следует из принятых ЦБ «Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2021–2025 гг.».

«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», – говорится в документе.

ЦБ планирует стимулировать использование оборудования для приема монет для улучшения их возврата в платежный оборот. Эта проблема обострилась в условиях пандемии коронавируса. «Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%», – объяснили в ведомстве, отметив, что спрос на монеты сохраняется.

В пресс-службе Банка России пояснили «РИА Новости», что пилотный проект ориентирован на население и предполагает установку оборудования в одном из регионов, который характеризуется низким уровнем возврата монет из обращения. Эксперимент будет проводиться с привлечением технологического партнера. Места установки и количество оборудования будут определены позднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных