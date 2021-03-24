ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у населения

ЦБ планирует стимулировать использование оборудования для приема монет для улучшения их возврата в платежный оборот. Эта проблема обострилась в условиях пандемии коронавируса. «Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%», – объяснили в ведомстве, отметив, что спрос на монеты сохраняется.