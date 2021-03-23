ЦБ добавит изображения новых городов на российские банкноты
Банк России принял решение разместить на российских банкнотах изображения городов из не представленных на них ранее федеральных округов, заявил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев на пресс-конференции.
«Банк России принял решение о размещении на модифицируемых банкнотах изображений городов и достопримечательностей Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов», – сказал Алексеев. На банкнотах, в частности, появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
В результате все федеральные округа России будут представлены на банкнотах в равной степени по принципу: один номинал банкноты – один федеральный округ и расположенный в нем город. Поскольку банкноты образца 1997 г. и всех последующих модификаций останутся в обращении как минимум десятилетие, все представленные на них города сохранятся – банкноты номиналом 10 руб., 500 руб., 1000 руб. и 5000 руб. будут существовать в двух вариантах дизайна, объяснил он.
По словам Алексеева, в 2022 – 2025 гг. будут выпущены новые версии банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. с улучшенным защитным комплексом. «Поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 г. не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», – отметил Алексеев.