ЦБ добавит изображения новых городов на российские банкноты

В результате все федеральные округа России будут представлены на банкнотах в равной степени по принципу: один номинал банкноты – один федеральный округ и расположенный в нем город. Поскольку банкноты образца 1997 г. и всех последующих модификаций останутся в обращении как минимум десятилетие, все представленные на них города сохранятся – банкноты номиналом 10 руб., 500 руб., 1000 руб. и 5000 руб. будут существовать в двух вариантах дизайна, объяснил он.