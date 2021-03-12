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ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 000 рублей

Ведомости

Центральный банк России не рассматривает возможность создания банкноты в 10 тыс. руб. и 50-рублевой монеты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 руб., ни банкноту в 10 тыс. руб.», — сказала Набиуллина. Она отметила, что россияне не любят рассчитываться монетами, при этом для кредитных организаций нововведение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. «Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — резюмировала глава ЦБ.

Ранее ЦБ сообщил, что в России в 2020 г. было выявлено более 48 тыс. фальшивых денежных купюр. По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 гг. Чаще всего в 2020 г. подделывали купюры в 5 тыс. руб. – 33 707, в 1 тыс. руб. – 7400 и 10-рублевые монеты – 5014.

Ранее по теме: ЦБ назвал число выявленных в России фальшивых денег

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных