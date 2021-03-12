ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 000 рублей
Центральный банк России не рассматривает возможность создания банкноты в 10 тыс. руб. и 50-рублевой монеты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 руб., ни банкноту в 10 тыс. руб.», — сказала Набиуллина. Она отметила, что россияне не любят рассчитываться монетами, при этом для кредитных организаций нововведение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. «Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — резюмировала глава ЦБ.
Ранее ЦБ сообщил, что в России в 2020 г. было выявлено более 48 тыс. фальшивых денежных купюр. По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 гг. Чаще всего в 2020 г. подделывали купюры в 5 тыс. руб. – 33 707, в 1 тыс. руб. – 7400 и 10-рублевые монеты – 5014.