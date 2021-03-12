ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 000 рублей

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 руб., ни банкноту в 10 тыс. руб.», — сказала Набиуллина. Она отметила, что россияне не любят рассчитываться монетами, при этом для кредитных организаций нововведение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. «Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — резюмировала глава ЦБ.