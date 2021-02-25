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ЦБ назвал число выявленных в России фальшивых денег

Ведомости

Более 48 тыс. фальшивых денежных купюр было выявлено в России в 2020 г., следует из данных ЦБ.

«В 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот», – говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 гг.

Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном федеральном округе – более 22 тыс., меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (646). Кроме того, в 2020 г. было обнаружено 1730 поддельных банкнот иностранных государств, в том числе 1573 долларов США, 118 евро и 37 китайских юаней.

Ранее по теме: ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных