ЦБ назвал число выявленных в России фальшивых денег

Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном федеральном округе – более 22 тыс., меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (646). Кроме того, в 2020 г. было обнаружено 1730 поддельных банкнот иностранных государств, в том числе 1573 долларов США, 118 евро и 37 китайских юаней.