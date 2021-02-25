ЦБ назвал число выявленных в России фальшивых денег
Более 48 тыс. фальшивых денежных купюр было выявлено в России в 2020 г., следует из данных ЦБ.
«В 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот», – говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 гг.
Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном федеральном округе – более 22 тыс., меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (646). Кроме того, в 2020 г. было обнаружено 1730 поддельных банкнот иностранных государств, в том числе 1573 долларов США, 118 евро и 37 китайских юаней.