Сбербанк снизил ставки по программе льготной ипотеки до 5,75%
Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых, отметили в банке.
В Сбербанке напомнили, что по программе можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб.— в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.
«Почти год прошёл с момента запуска ипотеки с господдержкой. За это время она показала свою эффективность — более 230 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья», — приводятся слова зампреда Сбербанка Кирилла Царева в сообщении.
Программа льготной ипотеки была введена в России в апреле 2020 г. для поддержки граждан и строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Она подразумевает льготную ставку в 6,5% годовых, однако ряд банков снизил этот показатель дополнительно. Изначально предполагалось, что программа завершится 1 ноября того же года, однако впоследствии правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Сейчас рассматривается вопрос об условиях ее дальнейшего действия на территории страны. Против сохранения данной меры выступает, в частности, Банк России, так как повышенный спрос на недвижимость провоцирует рост цен на нее.
В то же время реализация данной программы привела к рекордным выдачам ипотеки в прошлом году. Так, к 1 января 2021 г. объем долговых обязательств россиян по займам на покупку жилья впервые в истории превысил 9 трлн руб.