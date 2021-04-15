Сбербанк снизил ставки по программе льготной ипотеки до 5,75%

Программа льготной ипотеки была введена в России в апреле 2020 г. для поддержки граждан и строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Она подразумевает льготную ставку в 6,5% годовых, однако ряд банков снизил этот показатель дополнительно. Изначально предполагалось, что программа завершится 1 ноября того же года, однако впоследствии правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Сейчас рассматривается вопрос об условиях ее дальнейшего действия на территории страны. Против сохранения данной меры выступает, в частности, Банк России, так как повышенный спрос на недвижимость провоцирует рост цен на нее.