Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5,8%

Ведомости

ВТБ на период с 9 апреля по 31 мая снизил ставку по программе льготной ипотеки с господдержкой на 0,3 п.п. — до 5,8% годовых. Данная программа позволяет приобрести жилье в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах по фиксированной ставке на весь период кредитования.

Кроме того, банк на 0,4 п.п. снизил ставку рефинансирования ипотеки других банков. Теперь она составляет 7,8%.

В первом квартале текущего года ВТБ выдал ипотечные кредиты на общую сумму 215 млрд руб., что является рекордным значением для кредитной организации. При этом по программе льготной ипотеки с начала 2021 г. банк выдал ссуды на 65 млрд руб.

Программа льготной ипотеки была введена в России в апреле 2020 г. для поддержки граждан и строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Она подразумевает льготную ставку в 6,5% годовых, однако ряд банков снизил этот показатель дополнительно. Изначально предполагалось, что программа завершится 1 ноября того же года, однако впоследствии правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Сейчас рассматривается вопрос об условиях ее дальнейшего действия на территории страны. Против сохранения данной меры выступает, в частности, Банк России, так как повышенный спрос на недвижимость провоцирует рост цен на нее.

В то же время реализация данной программы привела к рекордным выдачам ипотеки в прошлом году. Так, к 1 января 2021 г. объем долговых обязательств россиян по займам на покупку жилья впервые в истории превысил 9 трлн руб.

Ранее по теме: ВТБ предложил объединить программы льготной ипотеки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных