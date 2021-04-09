ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5,8%
ВТБ на период с 9 апреля по 31 мая снизил ставку по программе льготной ипотеки с господдержкой на 0,3 п.п. — до 5,8% годовых. Данная программа позволяет приобрести жилье в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах по фиксированной ставке на весь период кредитования.
Кроме того, банк на 0,4 п.п. снизил ставку рефинансирования ипотеки других банков. Теперь она составляет 7,8%.
В первом квартале текущего года ВТБ выдал ипотечные кредиты на общую сумму 215 млрд руб., что является рекордным значением для кредитной организации. При этом по программе льготной ипотеки с начала 2021 г. банк выдал ссуды на 65 млрд руб.
Программа льготной ипотеки была введена в России в апреле 2020 г. для поддержки граждан и строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Она подразумевает льготную ставку в 6,5% годовых, однако ряд банков снизил этот показатель дополнительно. Изначально предполагалось, что программа завершится 1 ноября того же года, однако впоследствии правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Сейчас рассматривается вопрос об условиях ее дальнейшего действия на территории страны. Против сохранения данной меры выступает, в частности, Банк России, так как повышенный спрос на недвижимость провоцирует рост цен на нее.
В то же время реализация данной программы привела к рекордным выдачам ипотеки в прошлом году. Так, к 1 января 2021 г. объем долговых обязательств россиян по займам на покупку жилья впервые в истории превысил 9 трлн руб.