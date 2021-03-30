ВТБ предложил объединить программы льготной ипотеки
Он рассказал, что в России действует четыре федеральные льготные программы и сотни местных программ по жилищному кредитованию. «На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья», — сказал Печатников.
По его мнению, такая мера повысит доступность ипотеки для россиян и сделает срок действия программ более прогнозируемым для людей и строительного бизнеса. При этом особые условия по кредитам нужно предоставлять семьям с детьми, жителям отдаленных территорий и участникам индивидуального жилищного строительства.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.