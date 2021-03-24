Банк России собирается запустить зеленую ипотеку

«Изменение условий жизни граждан невозможно без жилищного вопроса, – заявил первый зампред ЦБ. – Поэтому дома, квартиры тоже должны строиться по-другому, из других материалов. Но это не быстрый процесс, потому что от проектирования дома до ключей, которые получает владелец квартиры, проходит несколько лет». По словам Швецова, в Центробанке считают важным уже в этом году выработать критерии зеленых квартир, за которыми последует зеленая ипотека, «чтобы строители уже начали переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома».