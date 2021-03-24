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Банк России собирается запустить зеленую ипотеку

Речь идет о льготных кредитах на покупку квартир в энергоэффективных домах
Елена Ведерина
«Каждый человек должен иметь возможность поучаствовать в ответственном инвестировании», – уверен первый зампред ЦБ Сергей Швецов /Андрей Гордеев / Ведомости

«Каждый человек должен иметь возможность поучаствовать в ответственном инвестировании, и первая цель Банка России – предоставить инструментарий для этого», – заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА. В частности, скоро в России появится зеленая ипотека: кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья, будут предоставляться на льготных условиях.

«Изменение условий жизни граждан невозможно без жилищного вопроса, – заявил первый зампред ЦБ. – Поэтому дома, квартиры тоже должны строиться по-другому, из других материалов. Но это не быстрый процесс, потому что от проектирования дома до ключей, которые получает владелец квартиры, проходит несколько лет». По словам Швецова, в Центробанке считают важным уже в этом году выработать критерии зеленых квартир, за которыми последует зеленая ипотека, «чтобы строители уже начали переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных