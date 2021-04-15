В Сбербанке спрогнозировали превращение пластиковых карт в раритет к 2025 году

Ранее РБК сообщал, что крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. В частности, об этом заявляли представители Сбербанка и ВТБ. По их словам, Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате. ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде.