В Сбербанке спрогнозировали превращение пластиковых карт в раритет к 2025 году
Пластиковые карты к 2025 г. станут раритетом, заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XV международной платежной конференции.
«Я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно», — цитирует «Интерфакс» Ведяхина.
Он пояснил, около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже не забирают ее из отделений банка. А более 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты без физического «пластика».
«Это значит, что карта пластиковая перейдет в карту цифровую, причем в очень обозримой перспективе», — отметил Ведяхин.
Ранее РБК сообщал, что крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. В частности, об этом заявляли представители Сбербанка и ВТБ. По их словам, Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате. ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде.