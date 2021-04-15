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В Сбербанке спрогнозировали превращение пластиковых карт в раритет к 2025 году

Ведомости

Пластиковые карты к 2025 г. станут раритетом, заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XV международной платежной конференции.

«Я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно», — цитирует «Интерфакс» Ведяхина.

Он пояснил, около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже не забирают ее из отделений банка. А более 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты без физического «пластика».

«Это значит, что карта пластиковая перейдет в карту цифровую, причем в очень обозримой перспективе», — отметил Ведяхин.

Ранее РБК сообщал, что крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. В частности, об этом заявляли представители Сбербанка и ВТБ. По их словам, Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате. ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде. 

Ранее по теме: Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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