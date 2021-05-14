ЦБ аннулировал лицензию у Тексбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка, который занимал 320 место по величине активов в банковской системе РФ, сообщила пресс-служба регулятора.
«Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО Тексбанк», – говорится в сообщении.
Соответствующее ходатайство банк направил в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о его добровольной ликвидации. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В Тексбанк будет назначен ликвидатор, рассказали в ЦБ.
Банк был образован в 1994 г. и оказывал все виды банковских услуг физическим и юридическим лицам. Головной офис Тексбанка расположен в г. Черкесск Карачаево-Черкесской республики, следует из данных на сайте кредитной организации.