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ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

Ведомости

Банк России отозвал лицензию у пермского «Проинвестбанка», который занимал 315 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора. 

По данным ЦБ, банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества «в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Как выяснил регулятор, «Проинвестбанк» также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. 

«Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности», — отмечается в сообщении ЦБ. 

В Банке России сообщили, что «Проинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. В ЦБ напомнили, что выплаты вкладов осуществляются госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных