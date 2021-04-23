ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка
Банк России отозвал лицензию у пермского «Проинвестбанка», который занимал 315 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества «в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Как выяснил регулятор, «Проинвестбанк» также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность.
«Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности», — отмечается в сообщении ЦБ.
В Банке России сообщили, что «Проинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. В ЦБ напомнили, что выплаты вкладов осуществляются госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».