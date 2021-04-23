ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

В Банке России сообщили, что «Проинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. В ЦБ напомнили, что выплаты вкладов осуществляются госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».