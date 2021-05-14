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Россияне назвали основной способ увеличить доход

Ведомости

Каждый третий россиянин полагает, что для увеличения заработка нужно постоянно учиться и повышать свою квалификацию, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob среди 1600 представителей экономически активного населения страны. Такой вариант ответа стал наиболее популярным среди граждан. 

«На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию. 15% — работать больше и лучше, 13% — проявлять целеустремленность и инициативу», — говорится в результатах исследования.

Каждый восьмой считает, что для увеличения дохода нужно обсудить с работодателем вопрос о повышении зарплаты. Еще 5% указали на возможность открытия собственного бизнеса, а 4% отметили необходимость освоить новую профессию. С помощью подработки и полезных связей повысить уровень заработка сочли вероятным только 3% опрошенных. 2% рекомендовали строить карьеру, развивать свой интеллект и искать источники пассивного дохода.

Остальные 19% в совокупности дали альтернативные советы. Среди таковых — развить в себе желание зарабатывать, быть коммуникабельным, активным, мобильным или сменить город проживания.

Ранее в ходе опроса аналитики выяснили, что для счастья россиянам в среднем необходимо получать 173 000 руб. в месяц. Наиболее высока эта сумма в Москве — 224 000 руб., а ниже всего она к Кирове — 132 000 руб.

Ранее по теме: Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных