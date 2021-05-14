Россияне назвали основной способ увеличить доход

Каждый восьмой считает, что для увеличения дохода нужно обсудить с работодателем вопрос о повышении зарплаты. Еще 5% указали на возможность открытия собственного бизнеса, а 4% отметили необходимость освоить новую профессию. С помощью подработки и полезных связей повысить уровень заработка сочли вероятным только 3% опрошенных. 2% рекомендовали строить карьеру, развивать свой интеллект и искать источники пассивного дохода.