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Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью компании Маска

Ведомости

Мошенники стали выманивать личные данные россиян с помощью фишинговый сайтов, где предлагается поучаствовать в инвестиционных проектах крупных российских и зарубежных компаний, включая Tesla Илона Маска, рассказали эксперты компании Bi.Zone, которая разрабатывает продукты и автоматизированные решения в области кибербезопасности.

Злоумышленники обещают гражданам высокий уровень дохода от вложений. Среди упоминаемых ими компаний — российские банки и нефтяные компании. Пользователям предлагается ввести на сайте свои личные данные. Если люди делают это, то видят сообщение с обещанием перезвонить, однако этого не происходит. 

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — приводят слова экспертов «РИА Новости». 

В течение года специалисты Bi.Zone нашли более 600 подобных мошеннических сайтов. Обычно они представляют собой одну страницу с броским заголовком, ссылкой на видео на Youtube, описанием преимуществ «проекта» и формой для сбора информации пользователей.

В Банке России подобную схему назвали типичным примером фишинга. Регулятор напомнил, что нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт, коды из sms-сообщений и секретные слова, а также переводить средства неустановленным лицам.

Ранее по теме: ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных