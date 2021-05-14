Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью компании Маска

Злоумышленники обещают гражданам высокий уровень дохода от вложений. Среди упоминаемых ими компаний — российские банки и нефтяные компании. Пользователям предлагается ввести на сайте свои личные данные. Если люди делают это, то видят сообщение с обещанием перезвонить, однако этого не происходит.