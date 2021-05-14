Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью компании Маска
Мошенники стали выманивать личные данные россиян с помощью фишинговый сайтов, где предлагается поучаствовать в инвестиционных проектах крупных российских и зарубежных компаний, включая Tesla Илона Маска, рассказали эксперты компании Bi.Zone, которая разрабатывает продукты и автоматизированные решения в области кибербезопасности.
Злоумышленники обещают гражданам высокий уровень дохода от вложений. Среди упоминаемых ими компаний — российские банки и нефтяные компании. Пользователям предлагается ввести на сайте свои личные данные. Если люди делают это, то видят сообщение с обещанием перезвонить, однако этого не происходит.
«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — приводят слова экспертов «РИА Новости».
В течение года специалисты Bi.Zone нашли более 600 подобных мошеннических сайтов. Обычно они представляют собой одну страницу с броским заголовком, ссылкой на видео на Youtube, описанием преимуществ «проекта» и формой для сбора информации пользователей.
В Банке России подобную схему назвали типичным примером фишинга. Регулятор напомнил, что нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт, коды из sms-сообщений и секретные слова, а также переводить средства неустановленным лицам.