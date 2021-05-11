ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил Сычев. По его словам, в Англии при рассмотрении таких дел не нужно присутствие в суде истца и ответчика. Такой порядок требует серьезной проработки, ЦБ только начал этим заниматься.