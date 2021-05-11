ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Центробанк разрабатывает законопроект, в котором предлагается по решению суда оперативно замораживать деньги, переведенные на счет кибермошенников, и затем возвращать их жертве без обращения в суд истца и ответчика. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, который курирует Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).
«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил Сычев. По его словам, в Англии при рассмотрении таких дел не нужно присутствие в суде истца и ответчика. Такой порядок требует серьезной проработки, ЦБ только начал этим заниматься.
По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества граждане сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.
По данным банков, мошенники снимают деньги со счета в течение часа после перевода, в 47% случаев — в течение двух-трех часов. В 3% случаев деньги могут оставаться на счету до суток.