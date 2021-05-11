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ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Ведомости

Центробанк разрабатывает законопроект, в котором предлагается по решению суда оперативно замораживать деньги, переведенные на счет кибермошенников, и затем возвращать их жертве без обращения в суд истца и ответчика. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, который курирует Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил Сычев. По его словам, в Англии при рассмотрении таких дел не нужно присутствие в суде истца и ответчика. Такой порядок требует серьезной проработки, ЦБ только начал этим заниматься.

По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества граждане сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.

По данным банков, мошенники снимают деньги со счета в течение часа после перевода, в 47% случаев — в течение двух-трех часов. В 3% случаев деньги могут оставаться на счету до суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных