ЦБ зафиксировал повышенный спрос на наличные из-за длинных майских праздников

Проводя сравнение, ЦБ не упомянул прошлогодний апрельский показатель в 500 млрд руб. Дело в том, что на протяжении всего 2020 г. на фоне пандемии коронавируса россияне стали забирать средства из кредитных организаций. В итоге объем наличных в обращении к началу 2021 г. достиг исторического рекорда в 13,4 трлн руб. Однако в январе регулятор заявил о постепенном возвращении граждан к прежней модели поведения.