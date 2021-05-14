ЦБ зафиксировал повышенный спрос на наличные из-за длинных майских праздников
Отток ликвидности из банков в апреле из-за длинных майских праздников превысил среднее сезонное значение 2016-2019 гг. и составил 400 млрд руб., следует из доклада Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Проводя сравнение, ЦБ не упомянул прошлогодний апрельский показатель в 500 млрд руб. Дело в том, что на протяжении всего 2020 г. на фоне пандемии коронавируса россияне стали забирать средства из кредитных организаций. В итоге объем наличных в обращении к началу 2021 г. достиг исторического рекорда в 13,4 трлн руб. Однако в январе регулятор заявил о постепенном возвращении граждан к прежней модели поведения.
При этом в апреле динамика изменилась. Причиной этого стало решение властей сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением за работниками заработных плат для недопущения роста числа заболевших COVID-19. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году длились полторы недели.
«Перед майскими праздниками увеличился спрос на наличные деньги. Кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. Однако за счет большего количества объявленных нерабочих дней отток ликвидности из банков превысил средние сезонные значения (в апреле 2016–2019 гг. — 0,3 трлн руб.) и составил 0,4 трлн рублей», — говорится в новом документе ЦБ.
В то же время регулятор отметил, что оценивает резкий рост спроса на наличные как краткосрочный. ЦБ рассчитывает, что в мае граждане вернут деньги в банки, этот тезис подтверждается показателями первых двух недель последнего весеннего месяца.
В документе также сказано, что другой причиной оттока средств стали крупные налоговые платежи, которые превысили расходы бюджета. По данным регулятора, операции Министерства финансов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) были компенсированы размещением временно свободных бюджетных средств Федеральным казначейством, местными бюджетами в банках и операциями по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В итоге операции по бюджетному каналу в апреле привели к чистому притоку ликвидности в банки на сумму 200 млрд руб.
В целом структурный профицит ликвидности российского банковского сектора к маю составил 2 трлн руб. ЦБ также повысил прогноз профицита ликвидности на конец текущего года на 1 млрд руб. — до 0,9–1,5 трлн руб.