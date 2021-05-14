Кабмин выделит до $2 млн на программу Всемирного банка по цифровому партнерству

Согласно распоряжению, порядок перечисления и использования средств согласуют со Всемирным банком Минфин и МИД РФ. Помимо этого, Минфин обеспечит финансирование расходов за счет средств из федерального бюджета, которые предусмотрены на этот год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество».