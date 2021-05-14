Кабмин выделит до $2 млн на программу Всемирного банка по цифровому партнерству
Правительство выделит в 2021 г. из средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере GovTech Global Partnership, инициированной Всемирным банком, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
«Выделить в 2021 году за счет средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию инициированной Всемирным банком программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере "GovTech Global Partnership", — сказано в документе. Ответственным за участие России в программе назначено Минэкономразвития.
Согласно распоряжению, порядок перечисления и использования средств согласуют со Всемирным банком Минфин и МИД РФ. Помимо этого, Минфин обеспечит финансирование расходов за счет средств из федерального бюджета, которые предусмотрены на этот год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество».