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Кабмин выделит до $2 млн на программу Всемирного банка по цифровому партнерству

Ведомости

Правительство выделит в 2021 г. из средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере GovTech Global Partnership, инициированной Всемирным банком, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Выделить в 2021 году за счет средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию инициированной Всемирным банком программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере "GovTech Global Partnership", — сказано в документе. Ответственным за участие России в программе назначено Минэкономразвития.

Согласно распоряжению, порядок перечисления и использования средств согласуют со Всемирным банком Минфин и МИД РФ. Помимо этого, Минфин обеспечит финансирование расходов за счет средств из федерального бюджета, которые предусмотрены на этот год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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