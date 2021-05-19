Аналитик оценил вероятность резкого роста курса рубля

Санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту, считает Маслов. По его оценке, санкции со стороны США вряд ли смогут критически ослабить рубль. «Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры», — объяснил эксперт.