Аналитик оценил вероятность резкого роста курса рубля
Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 г. ближе к концу этого года или к началу 2022 г, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик Андрей Маслов. По его словам, такой сценарий возможен, если удастся победить коронавирус, также большой рост даст сырьевая компонента, если не вмешается геополитика.
«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 г. и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления, — отметил он. Говоря о факторах, способных негативно повлиять на курс рубля, эксперт указал на возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский государственный долг.
Санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту, считает Маслов. По его оценке, санкции со стороны США вряд ли смогут критически ослабить рубль. «Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры», — объяснил эксперт.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался другими государствами. В частности, 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось отключить Россию от этой системы.