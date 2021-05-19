Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Аналитик оценил вероятность резкого роста курса рубля

Ведомости

Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 г. ближе к концу этого года или к началу 2022 г, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик Андрей Маслов. По его словам, такой сценарий возможен, если удастся победить коронавирус, также большой рост даст сырьевая компонента, если не вмешается геополитика.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 г. и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления, — отметил он. Говоря о факторах, способных негативно повлиять на курс рубля, эксперт указал на возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский государственный долг.

Санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту, считает Маслов. По его оценке, санкции со стороны США вряд ли смогут критически ослабить рубль. «Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры», — объяснил эксперт.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался другими государствами. В частности, 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось отключить Россию от этой системы.

Ранее по теме: ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных